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Rinden homenaje en Gernika al primer Gobierno Vasco, presidido por Agirre, en su 90 aniversario

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GRAFCAV516. GERNIKA (BIZKAIA), 07/10/2026.-Familiares de los lehendakaris fallecidos junto al lehendakari, Imanol Pradales (c),este miércoles el acto central del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco en la Casa de Juntas de Gernika-Lumo, que ha reunido a los exlehendakaris Iñigo Urkullu , Patxi López o Juan José Ibarretxe . entre otros representantes institucionales. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

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Representantes institucionales, de partidos políticos, agentes sociales, culturales y académicos, con el lehendakari, Imanol Pradales a la cabeza, han rendido homenaje en la Casa de Juntas de Gernika al primer Gobierno Vasco, presidido por José Antonio Agirre, en el 90 aniversario de su constitución, en plena guerra civil. Pradales, Ibarretxe, Urkullu y López, así como familiares de los exlehendakaris ya fallecidos Jesús María de Leizaola, Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, han homenajeado al primer Gobierno Vasco en la Casa de Juntas.

Gernika Lumo Política Gobierno Vasco Imanol Pradales

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