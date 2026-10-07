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Rinden homenaje en Gernika al primer Gobierno Vasco, presidido por Agirre, en su 90 aniversario
Representantes institucionales, de partidos políticos, agentes sociales, culturales y académicos, con el lehendakari, Imanol Pradales a la cabeza, han rendido homenaje en la Casa de Juntas de Gernika al primer Gobierno Vasco, presidido por José Antonio Agirre, en el 90 aniversario de su constitución, en plena guerra civil. Pradales, Ibarretxe, Urkullu y López, así como familiares de los exlehendakaris ya fallecidos Jesús María de Leizaola, Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, han homenajeado al primer Gobierno Vasco en la Casa de Juntas.
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