Omenaldia
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Lehen Eusko Jaurlaritza omendu dute Gernikan, 90. urtemugan

Iragarkia
GRAFCAV516. GERNIKA (BIZKAIA), 07/10/2026.-Familiares de los lehendakaris fallecidos junto al lehendakari, Imanol Pradales (c),este miércoles el acto central del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco en la Casa de Juntas de Gernika-Lumo, que ha reunido a los exlehendakaris Iñigo Urkullu , Patxi López o Juan José Ibarretxe . entre otros representantes institucionales. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Erakunde eta alderdi politikoetako ordezkariak, eragile sozial, kultural eta akademikoetakoak eta Imanol Pradales lehendakaria izan dira Gernikan, Jose Antonio Agirreren gobernuaren 90. urtemuga omentzeko. Pradalesekin batera, Ibarretxe, Urkullu eta Lopez eta Jesus Maria de Leizaola, Carlos Garaikoetxea eta Jose Antonio Ardanza lehendakarien senideak izan dira omenaldian.

Gernika Lumo Politika Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales

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