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Santi Brouard eta Josu Muguruza omendu dituzte Bilbon, hilketen urteurrenean
Amezolako monolitoaren aurrean lore-eskaintza egin dute Santi Brouard hil zuteneko 42. urteurrena gogoratzeko, senideek, lagunek, militanteek eta Bilboko Udaleko giza eskubideen arloko ordezkariek parte hartuta.
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