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Homenaje a Santi Brouard y Josu Muguruza en Bilbao en el aniversario de sus asesinatos
Familiares, amigos, militantes y representantes del área de derechos humanos del Ayuntamiento de Bilbao han participado en una ofrenda floral en Amezola para recordar el 42 aniversario del asesinato de Santi Brouard.
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