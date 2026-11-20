Diez años después del Brexit, la Unión Europea (UE) y el Gobierno británico han escenificado este viernes un acercamiento con la rúbrica de tres acuerdos bilaterales que reducen la distancia generada por las fronteras: la reactivación de la movilidad juvenil, permitiendo la residencia de hasta 100.000 jóvenes en el territorio; la vinculación de los mercados de carbono para evitar aranceles; y la reducción de controles al comercio agroalimentario.

Tras la segunda cumbre entre los 27 y Reino Unido, han declarado que los acuerdos sobre fitosanitarios y mercado de comercio de emisiones fortalecerán el comercio bilateral, garantizando así unas condiciones equitativas.

También han acordado cooperar en áreas como la energía, el sector digital -en el que crearán una asociación conjunta- o la lucha contra la migración irregular en el Canal de la Mancha. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un “diálogo estructurado” en este ámbito.

Estos acuerdos entrarán en vigor entre 2028 y 2030, y ambas partes se han comprometido a estrechar los lazos en otras áreas de interés mutuo. De momento, el ámbito juvenil es uno de los más importantes: 100.000 personas de cada parte podrán trabajar, estudiar, cuidar niños como 'au pair', hacer voluntariado "o simplemente viajar"; y esperan, en los próximos meses, llegar a acuerdos también sobre tasas universitarias.