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Comienza la histórica reunión entre Xi, Trump y Putin en la ciudad china de Shenzhen
Los presidentes de China, Xi Jinping, Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, comenzaron este jueves en Shenzhen (sureste de China) su inédita reunión trilateral, con el desarme nuclear y las guerras en Ucrania e Irán entre los asuntos previstos.
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