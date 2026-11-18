El Ejército israelí ha comenzado este miércoles una operación militar en el centro de la Franja de Gaza que le ha llevado a adentrarse más allá de la llamada "línea amarilla" que, en teoría, delimita su zona ocupada en el enclave.

La administradora de la ocupación israelí, la COGAT, ha explicado en un mensaje publicado en árabe que la operación va dirigida contra la "infraestructura terrorista" en las inmediaciones al perímetro mencionado, muy cerca de Bureij y Nuseirat. El hospital de Al Awda queda fuera de esta operación, como también los campos de refugiados colindantes con ambas localidades.

Hamás ha denunciado estos actos como una “violación flagrante” del acuerdo de alto el fuego, y ha pedido a los mediadores internacionales que intervengan para detenerla.

El grupo palestino ha calificado las órdenes de evacuación de "crimen contra los civiles" y sostiene que obligar a miles de personas a abandonar sus hogares constituye una vulneración del derecho internacional humanitario.

Hamás ha acusado al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de incumplir sus obligaciones en virtud de la tregua y de recurrir a una nueva escalada militar que, según el movimiento, agravará la crisis humanitaria de los algo más de dos millones de habitantes de Gaza.

El movimiento islamista también ha condenado una reciente declaración del denominado Consejo de Paz, el órgano auspiciado por la Administración estadounidense de Donald Trump para supervisar la tregua, al considerar que equipara la actuación militar israelí con el sufrimiento de la población palestina y omite el contexto de ocupación y bloqueo.

Esta operación sucede el mismo día en que nuevos ataques israelíes han matado a dos palestinos, entre ellos un niño, a pesar del teórico alto el fuego que prevalece en la Franja, donde la campaña israelí ha dejado ya 1658 muertos y 6000 heridos desde la entrada en vigor del cese de hostilidades en octubre de 2025.

El acuerdo de alto el fuego estipulaba que Israel debía replegarse tras la línea amarilla, quedando bajo su control militar e inaccesible a la población gazatí en torno al 53 % del enclave.

Desde entonces, las fuerzas armadas han movido los bloques con los que señalizaban esta línea para ganar territorio y establecido una segunda demarcación, conocida como la línea naranja, que expande su área de influencia unos cientos de metros más allá de la demarcación amarilla.

En total, sólo en torno al 35 % del territorio gazatí está disponible sin restricciones de acceso a la población, casi en su totalidad desplazada.