El puente de Crimea ha sido atacado en dos ocasiones por Ucrania en las últimas 24 horas, provocando el colapso de uno de sus dos arcos. La infraestructura tiene un alto valor simbólico, puesto que representa la anexión de la península ucraniana a Rusia, tras su ocupación hace más de una década.

Se trata de la segunda jornada consecutiva de ataques masivos por parte de Ucrania. Las autoridades rusas han informado del derribo de 1.441 drones esta noche y otros 1.336 la víspera, y han reconocido “daños estructurales”. El paso al tráfico se encuentra cortado tras el desplome parcial.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, enmarcó el ataque como una respuesta a los ataques rusos contra infraestructuras ucranianas. “Todo el mundo puede ver los daños en el principal paso militar desde territorio ruso hacia nuestra Crimea ucraniana”, ha destacado.

Alto valor simbólico

El viaducto, con una longitud de 19 kilómetros, es el más largo de Europa y fue inaugurado por el presidente ruso, Vladímir Putin, en mayo de 2018. Se trata de una de las infraestructuras de transporte más importantes construidas por Rusia desde que el actual presidente llegara al poder hace más de un cuarto de siglo.

Sin embargo, el gobernador de Sebastopol, en Crimea, quiso tranquilizar a la población asegurando que el puente “prácticamente no se usaba” para transportar mercancías, por lo que restó importancia al impacto que pueda tener sobre el bienestar de la población.