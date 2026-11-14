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El Gobierno de EE. UU. apunta a un fallo del contratista o un "rúter defectuoso" como responsable del caos aéreo

El rúter de reemplazo anegó con datos otros rúteres de la red de control de tráfico aéreo con miles de intentos de conexión, lo que provocó un colapso del sistema. Los controladores aéreos dejaron de poder comunicarse.
-FOTODELDÍA-AME7148. HOUSTON (ESTADOS UNIDOS), 14/11/2026.- Fotografía que muestra maletas de viajeros en el aeropuerto George Bush este sábado en Houston (EE.UU.). Miles de pasajeros en Estados Unidos continúan viéndose afectados este sábado por la suspensión total de despegues de la víspera, que todavía deja más de 3.700 vuelos cancelados y casi 2.000 retrasos, mientras los aeropuertos del país recuperan lentamente su actividad habitual. EFE/ Carlos Ramirez
Miles de pasajeros afectados en EE. UU. tras caos por suspensión de vuelos. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha mencionado este sábado a un fallo de la empresa contratista de los servicios de comunicación del control aéreo L3Harris y un posible "rúter defectuoso" como causas del caos aéreo que ha provocado retrasos y la cancelación de más de 9000 vuelos durante la jornada del viernes.

"Estamos trabajando para esclarecer si ha sido incompetencia, en el sentido de un error de usuario... de L3Harris o si instalaron un rúter defectuoso", ha explicado Duffy en rueda de prensa.

El rúter de reemplazo anegó con datos otros rúteres de la red de control de tráfico aéreo con miles de intentos de conexión, lo que provocó un colapso del sistema. Los controladores aéreos dejaron de poder comunicarse con los aviones y de recibir los datos de radar.

La empresa estaba realizando una intervención rutinaria de mantenimiento en una ubicación remota de la Administración Federal de Aviación (FAA) para sustituir las líneas de cobre de décadas de antigüedad por líneas de fibra.

Duffy ha destacado que las comunicaciones del control del tráfico aéreo están "totalmente operativas" lo que no ha impedido que se hayan contabilizado ya 4363 cancelaciones de vuelos durante la jornada del sábado.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, también ha comparecido en la rueda de prensa ya ha apuntado que ya se ha aislado el aparato responsable del incidente, identificado unos 45 minutos después de detectarse las primeras anormalidades.

Bedford ha subrayado que no hay pruebas de que se trate de un ataque informático y "cero pruebas de que sea algo relacionado con la IA". El sistema de seguridad de la FAA es "igual de seguro ahora que hace dos semanas".

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