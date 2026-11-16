Depardieu admite dos agresiones sexuales y pide disculpas a sus víctimas

Gérard Depardieu ha admitido la condena a 18 meses de cárcel por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021, y ha pedido disculpas a "quienes hayan podido sufrir". Fue sentenciado en mayo de 2025 y está exento de entrar en prisión.

"La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena", ha escrito en un comunicado publicado el día que tenía que comenzar el juicio en apelación, proceso al que ha renunciado, por lo que la sentencia es definitiva.

El actor francés ha reconocido que en los rodajes, durante mucho tiempo, se escondió "tras la provocación y la procacidad" que le llevaron a cometer "algunos gestos" que "no pueden no tener consecuencias", sobre todo cuando son cometidos "por una persona poderosa".

Frente a ello, Depardieu, que está a punto de cumplir los 78 años, ha presentado sus "excusas, profundas y sinceras" a quienes hayan "podido sufrir" por su actitud.

"Nunca he tenido la intención de herir a las mujeres con las que me he cruzado (...) pero la intención no cambia para nada el daño. He comprendido que pertenecí a un mundo que actualmente ha desaparecido", ha dicho, tras haber sido condenado por haber agredido sexualmente a una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34, durante el rodaje de la película 'Les volets verts'.

Su intención inicial fue recurrir la sentencia, pero la semana pasada presentaron una demanda de desistimiento, por la que el juicio que iba a comenzar hoy quedaba anulado y la sentencia se hizo definitiva.

Aquel veredicto consideró demostrado el comportamiento excesivo del intérprete con las mujeres, así como su carácter "grosero" y "bocazas", que el propio acusado reconoció durante la vista. Los jueces agregaron que el hecho de que Depardieu no reconociera los hechos ni pidiera perdón era la demostración de que no había asumido la noción de consentimiento.

El actor acumula una veintena de denuncias similares, entre las que destaca la de la actriz Charlotte Arnould, que le acusa de haberle violado en 2018.