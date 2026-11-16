Cinco países europeos crearán en Ruanda el primer centro de deportación de migrantes

La Comisión Europea ha celebrado este lunes el acuerdo alcanzado entre Grecia, Austria, Alemania, Dinamarca y Países Bajos con Ruanda para abrir en este país un centro de deportación de migrantes, a donde estos países trasladarán a quienes se les haya denegado el derecho de asilo mientras se completa el procedimiento para proceder a su expulsión definitiva, porque hayan rechazado el retorno voluntario.



Bruselas está a la espera de conocer los detalles del proyecto antes de evaluar la propuesta en detalle y aclarar si podrán destinarse fondos europeos a la misma, pero en todo caso "celebra" la iniciativa y sus servicios han "seguido de cerca los trabajos preparatorios" de los cinco países para la creación del centro, ha indicado el portavoz comunitario de Interior y Migración, Markus Lammert.



Aunque el acuerdo no ha sido anunciado oficialmente por el momento, representantes de los cinco países comparecerán esta tarde en una rueda de prensa en Viena en el marco de una conferencia sobre migración, en donde fuentes oficiales citadas por varios medios internacionales confirman que Ruanda será el primer país con el que este grupo establezca un centro o 'hub' para externalizar las deportaciones.



A la espera de conocer los detalles de lo convenido con Ruanda, se tratará del primer acuerdo nunca negociado por miembros de la Unión Europea con un país tercero para externalizar a su territorio parte de la gestión migratoria y de retornos, algo que el Derecho comunitario no permitía hasta que los 27 acordaron una reforma para endurecer la política de retornos —contra la que votó en contra España, precisamente por las dudas legales sobre estos centros de deportación—.



En este contexto, Bruselas insiste en que es una prioridad para el bloque hacer "más eficaz el sistema de retornos" europeo y recalca que la nueva legislación comunitaria en materia de retornos "ofrece a los Estados miembro la posibilidad de establecer centros (en terceros países)".

