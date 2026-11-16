Migrazioa
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Europako bost herrialdek eta Ruandak akordioa egin dute migratzaileak deportatzeko lehen zentroa eratzeko

Akordioa ez dute oraindik ofizialki iragarri. Horretarako, bost herrialde (Grezia, Austria, Alemania, Danimarka eta Herbehereak) horietako ordezkariek prentsaurrekoa emango dute gaur arratsaldean Vienan, migrazioari buruzko agerraldi batean. 

Sede de la Comisión Europea en Bruselas, edificio Berlaymont. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/10/2026

Europako Batzordearen egoitza, Bruselan.

Agentziak | EITB

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Greziak, Austriak, Alemaniak, Danimarkak eta Herbehereek akordioa itxi dute Ruandarekin, herrialde horretan migratzaileak deportatzeko zentro bat irekitzeko. Horrela, herrialde horretara eramango dituzte asilo eskubiderik lortu ez duten migratzaileak, behin betiko kanporatzeko prozedura osatu bitartean. 

Europako Batzordeak txalotu egin du ituna, oraindik adostutakoaren xehetasunak ezagutzeko zain badago ere. 

Akordioa ez dute oraindik ofizialki iragarri. Horretarako, bost herrialde horietako ordezkariek prentsaurrekoa emango dute gaur arratsaldean Vienan, migrazioari buruzko agerraldi batean. Nazioarteko hainbat hedabidek aurreratu dute Ruanda izango dela deportazioak kudeatzeko zentro bat izango duen lehen herrialdea.

Halere, esan bezala, argitu gabe dago oraindik hitzarmen horren mamia. Iragarritakoa betez gero, migrazioa kudeatzeko EBk Europatik kanpoko herrialde batekin adostutako lehen ituna izango litzateke Ruandakoa.

Testuinguru horretan, Bruselak nabarmendu du "itzulera sistema eraginkorragoa" izatea dela bloke horren lehentasunetako bat.

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