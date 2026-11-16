Espioitza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nvidiako kontseilari delegatu kargura itzultzea aztertzen ari da Jensen Huang, "Financial Times" egunkariaren arabera

Huangen ingurua Nvidiako zuzendaritza batzordeari presioa egiten ari omen zaizkio, kontseilari delegatu ohia kargura bueltatu dadin, aipatu iturriek azaldu dutenez.

Nvidia Corp.'s Chief Executive Officer (CEO) Jensen Huang speaks at a press conference held on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Summit in the southeastern city of Gyeongju. Photo: -/YNA/dpa

Jensen Huang.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nvidia software enpresa estatubatuarrean kontseilari kargura itzultzea aztertzen ari da Jensen Huang, bere aliatuekin batera, Financial Times (FT) egunkari britainiarrak jakinarazi duenez. Iragan astean eman zuen Huangek dimisioa, Txinako ustezko espioi batekin zuen harremana ezagutzera eman zenean. 

Astebete geroago, baina, Huangen gertukoak Nvidiako zuzendaritza batzordeari presioa egiten ari omen zaizkio, kontseilari delegatu ohia kargura bueltatu dadin, aipatu iturriek azaldu dutenez.

Hain zuzen ere, enpresariaren hurbileko lagun batek egunkari horri esan dio "operazio gune" bat antolatzen ari direla Silicon Valleyko (Kalifornia) exekutiboekin, Huang itzul dadila presio egin dezaten. Etxe Zuriaren babesa ere bilatzen ari dira.

"Teknologia sektoreko pertsona garrantzitsu guztiek estimatzen dute Jensen", adierazi du iturri horrek, eta ekimen horiek guztiek Huangen beraren babesa dutela gaineratu du.

Enpresaria babestu zuten exekutiboen artean Elon Musk, Tesla eta SpaceXen kontseilari delegatua, eta Tim Sweeney, Epic Gamesen kontseilaria, daude.

Nvidia sortzailea ikertzen ari da, espioi txinatar batekin duen harremanagatik
Txina Ameriketako Estatu Batuak Inteligentzia artifiziala Munduko albisteak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X