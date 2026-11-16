Nvidiako kontseilari delegatu kargura itzultzea aztertzen ari da Jensen Huang, "Financial Times" egunkariaren arabera
Huangen ingurua Nvidiako zuzendaritza batzordeari presioa egiten ari omen zaizkio, kontseilari delegatu ohia kargura bueltatu dadin, aipatu iturriek azaldu dutenez.
Nvidia software enpresa estatubatuarrean kontseilari kargura itzultzea aztertzen ari da Jensen Huang, bere aliatuekin batera, Financial Times (FT) egunkari britainiarrak jakinarazi duenez. Iragan astean eman zuen Huangek dimisioa, Txinako ustezko espioi batekin zuen harremana ezagutzera eman zenean.
Astebete geroago, baina, Huangen gertukoak Nvidiako zuzendaritza batzordeari presioa egiten ari omen zaizkio, kontseilari delegatu ohia kargura bueltatu dadin, aipatu iturriek azaldu dutenez.
Hain zuzen ere, enpresariaren hurbileko lagun batek egunkari horri esan dio "operazio gune" bat antolatzen ari direla Silicon Valleyko (Kalifornia) exekutiboekin, Huang itzul dadila presio egin dezaten. Etxe Zuriaren babesa ere bilatzen ari dira.
"Teknologia sektoreko pertsona garrantzitsu guztiek estimatzen dute Jensen", adierazi du iturri horrek, eta ekimen horiek guztiek Huangen beraren babesa dutela gaineratu du.
Enpresaria babestu zuten exekutiboen artean Elon Musk, Tesla eta SpaceXen kontseilari delegatua, eta Tim Sweeney, Epic Gamesen kontseilaria, daude.