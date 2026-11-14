EBk bost herrialdetako ordezkariak bidaliko ditu Ukrainaren eta Errusiaren arteko bake elkarrizketetara
Ordezkari bakarra bidali beharrean, Alemania, Frantzia, Italia, Polonia eta Erresuma Batuko ordezkariak eta Europako Batzordeko eta Kontseiluko kideak bidaliko ditu Europak. Moskuk, dena den, ez du oraindik baieztatu Europako mintzakideak onartzen dituen.
Europar Batasunak (EB) ordezkari taldea bidaliko du Errusiaren eta Ukrainaren arteko bake elkarrizketetara, bakarra bidaltzeko negoziazioek kale egin ostean. Europako ordezkaritza honakoek osatuko dute: Europako Kontseiluko eta Batzordeko kideak, eta bost herrialdetakoak (Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Italia eta Polonia).
"EBko buruzagiek adostu dute negoziazioetara EBko erakundeetako eta E5 Boluntarioen Koalizioko kideak bidaltzea", iragarri du Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak estatuburuek eta gobernuburuek Dublinen egindako bileraren ondoren.
Abu Dhabiko elkarrizketetara bidalitakoa baino ordezkaritza zabalagoa izango da honakoa. Izan ere, Alemania, Frantzia eta Erresuma Batuko ordezkariak eta Von der Leyenen kabineteko arduraduna eta Costaren aholkulari diplomatikoa joan ziren negoziazio haietara Europaren izenean.
Errusiak ez du oraindik Europaren presentzia onartu
Oraindik zehazteko dago Errusia eta Ukrainaren arteko aurrez aurreko negoziazioak non eta noiz egingo diren. Steve Witkoffek eta Jared Kushner AEBren bidali bereziek iradoki dutenez, Moskuk onartu du EBren presentzia negoziazioetan. Maria Zakharova Errusiako Gobernuaren Atzerri Ministerioaren bozeramaileak, ordea, argitu du gai hori ez dutela zehaztu, eta, hortaz, zalantzan jarri du ordezkaritzak Moskuren oniritzia izatea.
"Bake elkarrizketak babesteko konpromiso osoa dugu; espero dugu emaitza positiboak izatea", esan du Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak.
"Europaren presentzia indartsua izatea garrantzitsua da Ukrainaren eta Europaren interesak defendatzeko, eta pozten nau ordezkaritza hori adostu dugulako", erantsi du Ursula von der Leyen Europako Batzordeko buruak.