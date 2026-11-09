Kongresista errepublikano batek Pentagonoko burua kargutik kentzeko prozesua abiatu du
Besteak beste, Pete Hegseth Defentsa idazkariari leporatu dio Iranekin gerra hastea Kongresuaren baimenik gabe eta Maduro baimenik gabe harrapatzea.
Thomas Massie kongresista errepublikanoak Pete Hegseth AEBko Defentsa idazkariari epaiketa politikoa egiteko prozesua martxan jarri du astelehen honetan.
Massiek Ordezkarien Ganberaren aurrean irakurri ditu idazkariaren kontrako artikuluak.
Ebazpena, lehenik, Ordezkarien Ganberan onartu behar da izapideak egiteko, eta, ondoren, osoko bilkurak onartu behar du, epaiketa politikoa egiteko ahalmena duen Senatura igaro aurretik.
Hegsethen aurkako bidegabekerien artean daude, besteak beste, "Iranekin gerra hasi izana Kongresuaren baimenik gabe eta esku-hartze militarra justifikatzeko berehalako mehatxua aurkeztu gabe", "narkotrafikoko susmagarrien aurkako legez kanpoko eraso hilgarriak" eta "Nicolas Maduro eta Cilia Flores legezko baimenik gabe atxilotzea".
Halaber, Pentagonoaren buru den Defentsa idazkariaren kudeaketa ere deitoratu du; izan ere, Hegsethek hainbat goi-kargudun militar kargugabetu ditu, eta horrek Armadako eta Alderdi Errepublikanoko kideen kritika eragin du.
Oraingoz, Donald Trump AEBko presidenteak babesa eta konfiantza agertu dio Defentsa idazkariari.
Hegsethek berak bere kudeaketa defendatu du astelehen honetan, "arrakastatsutzat" jo du, eta "motibazio politikoak" dituen jendea Iranen edo Venezuelan "tropek izandako" lorpenak txikitzea bilatzen ari dela salatu du.