Hil egin da Krakovian sei pertsona tiroz hil zituen gizona
Krakoviako merkatu plazan erasoa egin aurretik, 24 urteko erasotzaileak gurasoak eta arreba hil omen zituen. Poloniako Fiskaltza eraso terrorista gisa ikertzen ari da gertaturikoa.
Pasa den larunbatean Krakovia (Polonia) hiriko erdigunean sei pertsona hil eta dozenatik gora lagun zauritu zituen gizona hil egin da ospitalean, Poloniako agintariek astelehen honetan jakinarazi dutenez. Merkatu plazan eraso egin ondotik, Poliziak tiro egin zion eta geroztik larri zegoen ospitalean.
Azken orduetan 24 urteko erasotzaileari hainbat ebakuntza dizkiote, baina, azkenean hil egin da, Poliziak jakinarazi duenez.
Karol Nawrocki Poloniako presidenteak, Donald Tusk lehen ministroaren babesarekin, bi dolu egun ezarri ditu biktimen oroimenez, eta gaurkoa da bigarren dolu eguna.
Hildako sei pertsonetatik bat britainiarra da. Gainera, hainbat nazionalitatetakoak dira zauritutako dozenatik gora lagunak, hainbat Polizia, tartean.
Poloniako Fiskaltza "eraso terrorista" gisa ikertzen ari da Krakovian gertaturikoa, helburua ahalik eta pertsona gehienei min egitea zelakoan.
Bestalde, larunbatean bertan Krakoviako merkatu plazan erasoa egin aurretik, etxean gurasoak eta arreba hiltzea leporatzen diote erasotzaileari. Hilotzak erasotzailearen etxean aurkitu dituzte, erasoak gertatu eta ordu batzuetara.