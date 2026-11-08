lurrikara
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5,7 graduko lurrikara batek Japoniako erdialdea astindu du

Iragarkia
Toyohashi (Japan), 08/11/2026.- People walk past damaged windows at a car dealership after an earthquake in Toyohashi, Aichi Prefecture, Japan, 08 November 2026. A 5.7-magnitude earthquake hit central Japan early 08 November, injuring about 20 people. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Lurrikarak Japoniako erdialdea astindu du goizaldean, eta 20 pertsona baino gehiago zauritu dira. Shizouka, Aichi, Nagano eta Gifu prefekturetan nabaritu dute gehien dardara.

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