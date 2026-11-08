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5,7 graduko lurrikara batek Japoniako erdialdea astindu du
Lurrikarak Japoniako erdialdea astindu du goizaldean, eta 20 pertsona baino gehiago zauritu dira. Shizouka, Aichi, Nagano eta Gifu prefekturetan nabaritu dute gehien dardara.
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