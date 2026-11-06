Zer dakigu gezurrezko bonba-mehatxuez?
Ostiral honetan, Europako hainbat hegaldiri eragiteaz gain, Irlandako telebista publikoak eta Sky News kate britainiarrak mehatxu bana jaso dute.
Bonba-abisu faltsu batzuek alerta egoeran jarri dituzte berriro Europako hainbat aireportu eta airelinea, Madril, Kopenhage, Varsovia, Lisboa, Venezia, Paris eta Pragakoak, besteak beste, bezperan horrelako ia hogeita hamar gertakari eta astean zehar antzeko alertak izan ostean.
Hegazkinen eta komunikabideen aurkako mehatxuak
Hala ere, ostiral honetan mehatxuak zabaldu egin dira, eta RTÉ irrati-telebista publiko irlandarraren eta beste hedabide lokal batzuen instalazioak ebakuatu behar izan dituzte, posta elektronikoz bonba-mehatxu bat jaso ostean, iturri ofizialek jakitera eman dutenez.
Sky News telebista kate britainiarrak ere "segurtasun mehatxua" jaso du.
Gerra hibridoa
Irlandako Gobernuak ostiral honetan ohartarazi duenez, Europan hegazkinen eta komunikabideen aurkako bonba-mehatxu faltsuak "ezegonkortze kanpaina koordinatua baten parte" izan daitezke.
Mehatxu-olde horren aurrean, Giorgia Meloni Italiako lehen ministroak defendatu du defentsan eta segurtasunean inbertsioa indartu behar dela azpiegitura zibilak blindatzeko.
Melonik ohartarazi duenez, eraso mota horien helburuak "azpiegitura zibilak, elikagai-ondasunak, ospitaleak eta garraiobideak" dira orain, eta, azpimarratu duenez, egoera horrek Italiako Gobernuaren ildo estrategikoa babesten du; izan ere, defentsa eta segurtasun gastuez hitz egiten dutenean, "ez gara armez soilik ari, herritarren egunerokotasuna bermatzeaz ari gara".
Bestalde, Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Atzerri ministroak ziurtatu du mehatxu horien atzean nor dagoen jakingo dela, eta Europako hozkailuen aurkako erasoak ere aipatu ditu, "eraso hibridoak" izan direla esanez.
Albaresen ustez, munduan badira Europa ahultzen saiatzen diren aktoreak, demokraziaren eta "itxaropen handiaren gotorleku nagusia" delako.
Horrek, zehaztu duenez, indartsuenaren legea nahiago dutenak gogaitzen ditu, eta Europa “Oihanaren Legera itzultzea” nahi dutela. Hala, eraso horiekin europarrak zatitu nahi dutela uste du, Europar Batasunaren proiektua ahultzeko.