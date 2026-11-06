Trumpek dio Iranek 25 urte beharko dituela "berreraikitzeko" eta "laster" erabakiko duela "gainerakoa suntsitu ala ez"
AEBko presidenteak azpimarratu du egungo egoera "birtualki okupazioa" dela, eta AEBko indarrek Ormuzeko itsasartearen gaineko "erabateko kontrola" dutela.
Donald Trump AEBko presidenteak esan du Iranek 25 urte beharko dituela herrialdea "berreraikitzeko", otsailean Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Asiako herrialdearen aurka abiatutako erasoaldiaren ostean, eta nabarmendu du "laster" erabakiko duela "herrialdearen gainerakoa suntsitu" ala ez.
"Uste dut 25 urte beharko dituztela herrialdea berreraikitzeko", adierazi du Trumpek Etxe Zuritik. "Nahiago nuke herrialdearen gainerakoa ez suntsitzea, baina agian egin beharko dut. Laster jakingo duzue", gaineratu du.
Hala, AEBk Iran "modu birtualean okupatzen" duela nabarmendu du, bere indarrek Ormuzeko itsasartea "erabat kontrolatzen" dutelako eta Teheranek petrolioa esportatzea eragozteko Irango portuei ezarritako blokeoarekin "izugarrizko arrakasta" izan dutelako.
AEBren eta Israelen erasoaldiaren ondorioz , Iranek gaitasun militar murriztuak dituela azpimarratu du Trumpek, eta "sei edo zazpi hilabetean inor hil ez" dela azpimarratu du. Ildo horretan, bere atsekabea adierazi du gatazkaren esparruan 18 militar hil direlako, baina kopuru hori Vietnamgo edo Afganistango gerretan izandakoekin alderatu du.
Hori dela eta, egungo politika "funtzionatzen" ari dela esan du, eta Ameriketako Estatu Batuek "gerra hasi aurretik baino petrolio gehiago" lortzen dutela esan du berriro du, Ormuzeko itsasartea kontrolpean dutelako. Era berean, Irango agintariak Washingtonen "onespenik gabe ezer egiten ari ez" direla azpimarratu du.