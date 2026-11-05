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Gutxienez 448 pertsona atxilotu dituzte eta 53 polizia zauritu dira manifestazioetan Frantziako Estatu osoan

Gobernua tentsio handiko gau baterako prestatzen ari da, egun osoan 1,6 milioi manifestari mobilizatu ostean greba orokorraren egunean.

BORDEAUX (France), 05/11/2026.- Demonstrators during protests 05 November 2026, in Bordeaux, France, as a massive and peaceful crowd set off from Place de la République, gathering some 20,000 participants. Economic and social discontent grows across France as workers and students demand higher wages, better working conditions, and stronger public services. (Protestas, Francia, Burdeos) EFE/EPA/Guillaume PINON
Eguneko adierazpenetako bat. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Erosteko ahalmenaren eta zerbitzu publikoen aldeko mobilizazioen eta grebaren egunean, oraingoz, 448 pertsona atxilotu dituzte eta 53 polizia zauritu dira, Barne Ministerioak jakitera eman duenez.

Ostegun honetako protestak udazkeneko jendetsuenak izan dira, 1,6 milioi pertsona bildu baititu Estatu osoan, eta 86 esku-hartze egin behar izan dituzte suteagatik, Barne Ministerioaren behin-behineko balantzearen arabera.

BORDEAUX (France), 05/11/2026.- Demonstrators at Place de la Victoire and Cours Alsace-Lorraine, where the end of the official demonstration gave way to wildcat marches and violent clashes, pitting law enforcement—using tear gas—against groups of rioters responsible for setting fire to trash cans, attacking gendarmerie vehicles, and causing property damage, in Birdeaux, France, 05 Niovember 2026. Economic and social discontent grows across France as workers and students demand higher wages, better working conditions, and stronger public services. (Protestas, Francia, Burdeos) EFE/EPA/Guillaume PINON

Alsazia-Lorenan, manifestari bat. Argazkia: EFE

Frantziako Gobernuaren arabera, martxak "normaltasunez igaro dira, oro har", baina "hainbat hiritan (Rennes, Marseilla, Nantes, Lyon, Bordele eta Estrasburgo, besteak beste) arrisku-taldeak sortu dira, ehunka militante erradikalek eta ezker muturrekoek osatua".

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