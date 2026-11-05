MOBILIZAZIOAK
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Greba orokorra Iparraldean, bizitzaren garestitzearen aurka

Iragarkia
MARSEILLE (France), 05/11/2026.- People take part in a demonstration in Marseille, France, 05 November 2026. Trade unions called for a nationwide day of protests against government policy. (Protestas, Francia, Marsella) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Mobilizazio handiak daude deituta gaur Frantziako Estatu osoan. Bizimoduaren garestitzearen aurrean, soldatak igotzea eta iragarritako aurrekontu-murrizketak gelditzea eskatzen ari dira, Estatu osoan deitutako 220 manifestazioetan.

Jendetza bildu da hirugarren larunbatez Baionan, bizitzaren garestitzea salatzeko
Grebak Manifestazioak Baiona Frantzia Frantziako Gobernua Gizartea

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