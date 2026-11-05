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Greba orokorra Iparraldean, bizitzaren garestitzearen aurka
Mobilizazio handiak daude deituta gaur Frantziako Estatu osoan. Bizimoduaren garestitzearen aurrean, soldatak igotzea eta iragarritako aurrekontu-murrizketak gelditzea eskatzen ari dira, Estatu osoan deitutako 220 manifestazioetan.
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