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Nork zaintzen du zaintzailea? Maitasuna karga bihurtzen denean
Senideak zaintzen dituzten emakumeen zamari aurre egiteko, Legorretako 'Zainduz Zaindu' programa eta 'Denbora' proiektua, esaterako, babesgune eta arnasgune bilakatzen dira urtez urte euren lana itzalean egiten ari direnentzat.
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