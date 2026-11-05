ZAINTZAILEEN NAZIOARTEKO EGUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nork zaintzen du zaintzailea? Maitasuna karga bihurtzen denean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Senideak zaintzen dituzten emakumeen zamari aurre egiteko, Legorretako 'Zainduz Zaindu' programa eta 'Denbora' proiektua, esaterako, babesgune eta arnasgune bilakatzen dira urtez urte euren lana itzalean egiten ari direnentzat.

Adinekoak Emakumeen Nazioarteko Eguna Osasuna Gizarte zerbitzuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X