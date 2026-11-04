Hiru pertsona hil dira Caparrosoko abeletxe batean, minda hobi batean harrapatuta
Foruzaingoak jakinarazi duenaren arabera, istripua 12:15 aldera gertatu da, El Salobrar inguruan dagoen etxalde batean.
Hiru pertsona hil dira gaur eguerdian, lan istripu batean, Pitillasko abeletxe bateko minda hobian harrapatuta geratu ondoren.
Foruzaingoak jakinarazi duenaren arabera, istripua 12:15 aldera gertatu da, El Salobrar inguruan dagoen etxalde batean.
2003tik gertatu den mota horretako istripu larriena
Pitillasko istripua da espainiar Estatuan 2003az geroztik gertatu den mota horretako ezbehar larriena. Duela 23 urte familia bereko lau kide hil ziren Murtziako abeletxe batean, gas toxikoak arnastuta.
Bestalde, 2023ko abenduan, 74 urteko gizon bat zendu zen eta 46 urteko beste gizon bat ospitalera eraman behar izan zuten Leitzako Gorriztaran auzoko baserri batean, minda hobi bateko gasak arnastuta.