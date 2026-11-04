Urdako tren istripuaren biktimen aldeko hileta elizkizuna azaroaren 12an egingo dute Toledoko katedralean
Francisco Cerro Chaves artzapezpikuak Toledoko Elizbarruti osoa gonbidatu du, bertako apaizak eta "istripuaren biktimen eta haien senideen alde otoitz egiteko, elizkizunera batu nahi duten guztiak".
Azaroaren 12an, 19:00etan, Urdako tren istripuaren biktimen aldeko hileta elizkizuna egingo dute Toledoko katedralean, Francisco Cerro Chaves artzapezpikuak aurreratu duenez.
2026ko Elizbarrutiko Elizaren Egunaren aurkezpenaren kariaz emandako prentsaurrekoan, Toledoko artzapezpikuak adierazi du berak zuzenduko duela hileta, Francisco Cesar Garcia gotzainarekin batera.
Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real eta Albaceteko gotzainak ere izango dira hileta elizkizunean, baita Espainiako beste hainbat gotzain ere. Cerro Chavesek esan duenez, Gotzainen Batzarreko presidente Luis Javier Arguello ere bertan egongo da.
Cerro Chavesek Toledoko Elizbarruti osoa gonbidatu du, bertako apaizak eta "istripuaren biktimen eta haien senideen alde otoitz egiteko, elizkizunera batu nahi duten guztiak".