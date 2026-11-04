TRENBIDE-ISTRIPUA
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Urdako tren istripuaren biktimen aldeko hileta elizkizuna azaroaren 12an egingo dute Toledoko katedralean

Francisco Cerro Chaves artzapezpikuak Toledoko Elizbarruti osoa gonbidatu du, bertako apaizak eta "istripuaren biktimen eta haien senideen alde otoitz egiteko, elizkizunera batu nahi duten guztiak".

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026

Agentziak | EITB

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Azaroaren 12an, 19:00etan, Urdako tren istripuaren biktimen aldeko hileta elizkizuna egingo dute Toledoko katedralean, Francisco Cerro Chaves artzapezpikuak aurreratu duenez.

2026ko Elizbarrutiko Elizaren Egunaren aurkezpenaren kariaz emandako prentsaurrekoan, Toledoko artzapezpikuak adierazi du berak zuzenduko duela hileta, Francisco Cesar Garcia gotzainarekin batera.

Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real eta Albaceteko gotzainak ere izango dira hileta elizkizunean, baita Espainiako beste hainbat gotzain ere. Cerro Chavesek esan duenez, Gotzainen Batzarreko presidente Luis Javier Arguello ere bertan egongo da.

Cerro Chavesek Toledoko Elizbarruti osoa gonbidatu du, bertako apaizak eta "istripuaren biktimen eta haien senideen alde otoitz egiteko, elizkizunera batu nahi duten guztiak".

Trenen Istripuak Espainia Gizartea

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