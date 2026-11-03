TRAFIKOA
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Artxandako tunel baten itxiera trafikoa zailtzen ari da Bilbon

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Salbe eta Txorierri lotzen dituen bidea bost hilabetez egongo da itxita lanak egiteko. Dronez hartutako irudiotan ikus daiteke gaur goizeko zirkulazioa, atzo arratsaldean tunela itxi baitzuten.

Bilbo Trafikoa Artxanda Gizartea

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