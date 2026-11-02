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56 urteko gizonezko bat hil da Zallan, tren batek harrapatuta
Bilboko C4 tren-linearen zirkulazioa bertan behera geratu da gaur arratsaldean Zalla eta Sodupe artean, trenetako batek pertsona bat harrapatu ostean Aranguren auzoan, Zallan.
Bilboko C4 tren-linearen zirkulazioa bertan behera geratu da gaur arratsaldean Zalla eta Sodupe artean, Zallako Aranguren auzoan trenetako batek 56 urteko gizonezko bat harrapatu ondoren. Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, gizonezkoa hil egin da.
Gertaera 18:20ean izan da, eta Ertzaintzak ikerketa bat abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Adifek jakinarazi duenez, tren zerbitzua etenda geratu da Zalla eta Sodupe artean, errepide bidezko garraio plan alternatibo batekin.
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