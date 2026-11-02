TREN-ISTRIPUA

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Urdako ezbeharrean hildako 69 pertsonetatik 66 identifikatu dituzte

Falta diren hiru pertsonak atzerritarrak izango direla uste dute; izan ere, une honetan hiru salaketa daude desagertzeagatik, bi australiarrenak eta japoniar batena.

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026
Tren istripua Urdan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Urdan (Toledo) izandako tren-istripuan hildakoak identifikatzeko lanak amaitzear dira, eta hildako 69 pertsonetatik 66 identifikatu dituzte dagoeneko, Gaztela-Mantxako Justizia Auzitegi Nagusiak ohar baten bidez jakitera eman duenez.

Une honetako behin-behineko balantzea 69 hildakokoa da. Orain arte egindako identifikazioetan Espainiako nazionalitatean duten 54 pertsona agertu dira, eta 12 atzerritar: argentinar, kanadar, txekiar, frantziar, japoniar, mexikar, portugaldar eta tunisiar bana, eta lau estatubatuar.

Datozen orduetan gainerako hildakoak identifikatzea espero da, geratzen diren hirurak, atzerritarrak izango liratekeenak; izan ere, une honetan desagertzeagatik hiru salaketa daude indarrean, Australiako birena eta Japoniako batena.

Trenen Istripuak Gizartea

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