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Orion su hartu ostean erdi hondoratuta dagoen ontzitik gasolioa ateratzen ari dira

Iragarkia
Barco hundido en Orio
18:00 - 20:00
Orio, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Armadoreak kontratatutako langileak irailaren 24an Orion su hartu zuen ontzitik gasolioa ateratzeko lanetan ari dira. Hilabete baino gehiago igaro den arren, erdi hondoratuta dago oraindik, su hartu zuen kaian bertan.

Orio Gizartea

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