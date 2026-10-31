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1.000 pertsona inguru identifikatu dituzte Bartzelonan, istiluak ekiditeko kontroletan
Esquadra Mossoek eta Udaltzaingoak gutxienez 1.000 pertsona identifikatu dituzte Bartzelonan, Blocus mugimenduak egindako deialdiaren harira, istiluak saihesteko asmoz. Polizia-dispositibo handi batek hiriaren erdialdea hartu du, garraio publikoan kontrolak indartuz.
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