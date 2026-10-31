BLOCUSEN DEIALDIAK
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EAEko hiriburuak, balizko istiluen beldur

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 31/10/2026.- Vista de un comercio del centro de San Sebastián este sábado con protecciones en los escaparates para prevenir posibles saqueos, los comerciantes piden protección policial ante la incertidumbre surgida por las alertas de posibles actos vandálicos del fenómeno 'Blocus' en la capital guipuzcoana. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Blocusek istiluak eragiteko deialdia egin ostean, dendak erabat itxita edo une batetik bestera ixteko zorian izan dira, eta agenteen presentzia handia dago kaleetan. Horixe da larunbat arratsalde honetako argazkia Bilboko, Donostiako eta Gasteizko kaleetan. 

Bilbo Gasteiz Donostia Manifestazioak Ertzaintza Gizartea

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