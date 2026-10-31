Manifestazio jendetsuak espero dira berriro Ipar Euskal Herrian eta Frantziako Estatuan
Frantziako Poliziak kontrolak egingo ditu beste behin Irungo mugan, eta ilarak sortzea espero dute. Manifestazioak ere zorrotz zainduko dituzte segurtasun indarrek, aurreko asteburuetan izan diren moduko istiluak ez izateko. Hain justu, triskantza ekiditeko argudiopean, Paris erdigunean deituta zegoen manifestazioa debekatu egin dute.
Ipar Euskal Herrian bezala, Frantziako Estatuan manifestazio jendetsuak izatea espero dute gaur, erosahalmenaren galera salatzeko eta kalitatezko zerbitzu publikoak aldarrikatzeko, besteak beste. Frantzia osoan 'txaleko horiek' egin dute deialdia, eta intersindikalak egin du Ipar Euskal Herrian. Aurreko asteburuetan izandako istiluen modukoak berriro ez izateko, Barne Ministerioak 70.000 agente jarriko ditu kalean, eta Irungo mugan kontrolak ezarri.
Protesten ingurumari honetan, Ekonomia Ministerioak urteko hirugarren hiruhilekoaren datuak eman ditu, eta Frantziako ekonomia atzeraldiaren atarian dagoela jakinarazi du; izan ere, BPGak hamarren bat egin du atzera.
Manifestazioei dagokienez, Baionakoak Prefeturaren baimena jaso du azkenean. 14:00etan da hitzordua. Martxa debekatzeko aukera mahai gainean izatea "joko arriskutsua" dela ohartarazi du intersindikalak, aurreko asteburuan antzeko jarrera izan zuelako eta istiluak izan zirelako. Hain zuzen ere, urriaren 24ko manifestazioan izandako "polizia gehiegikeriak" salatu ditu CGT sindikatuak, prentsaurrekoan. "Poliziaren indarkeriaren biktima" izan zen gazte baten lekukotza jaso du sindikatuak agerraldian, eta gazteak auzitara joko duela jakinarazi du. "Ez nuen legez kanpoko ezer egin, lurrera bota ninduten, astindu, arrastaka eraman... Hortik dut seguruenik lepauztaiaren zauria. Burua odoletan izan nuen eta lau puntu jarri zizkidaten", kontatu du.
Lapurdiko hiriburuan, segurtasun neurri zorrotzak jarri dituzte, eta aurreko larunbatean bezala, Irungo mugan —Biriatun eta Behobia, Santiago eta Etorbide zubietan— 06:30etik 14:30era kontrolak jarriko dituela iragarri du Frantziako Poliziak. Horrekin lotuta, Irungo Udala Jaurlaritzari zuzendu zaio Frantziako Gobernuari eska diezaion kontrolak bertan behera uzteko; izan ere, urriaren 24an ilara luzeak sortu ziren Baionako noranzkoan, AP-8an ez ezik, baita inguruko errepideetan ere. Gaur, oraingoz, ez da aparteko arazorik sortu.
Frantziako Estatuan dozenaka manifestazio deitu dituzte. Parisko erdigunean egitekoa zena, baina, debekatu egin du Frantziako Estatu Kontseiluak. Goi erakundeak argudiatu du arpilatzeak eta istiluak egoteko "arrisku handia" dagoela, eta Paris kanpoaldean beste ibilbide bat egiteko proposamena egin die deitzaileei. 'Txaleko horiak' eta ikasle sindikatuak bilduta izan dira "protesta egiteko eskubidea urratzeko saiakera honi nola erantzun" erabakitzeko.
Debekuaz gain, atzotik etxeratze agindua dago ezarrita Errepublika Plazan eta Les Halles inguruan. 21:00etatik, adingabeak ezingo dira bakarrik ibili hiriburuko hainbat auzotatik.
Frantziako Gobernuak 70.000 agenteko dispositibo zabala jarri du martxan, eta errepideetan eta tren geltokietan kontrolak ezarri ditu.