'Blocus' mugimenduarekin lotutako hamar bat atxiloketa Valentzian, Bilbon edota Malagan
Denda askok erakusleihoak babestu dituzte, eta segurtasun neurriak indartu dituzte azken orduotan, atxiloketak ugaritu ondoren. Arpilaketak egiteko deiak zabaltzea leporatu diete gazte horiei, armak erabilita protesta egitera deitu ondoren.
Segurtasun indarrek hainbat operazio egin dituzte Valentzian, Bilbon, Malagan edota Tenerifen, eta 'Blocus' mugimenduarekin lotutako hamar bat gazte atxilotu dituzte. Larunbat honetan, urriak 31, Halloween ospakizunarekin bat eginez, dendetan sabotaje eta arpilatze gehiago egiteko sare sozialetan zabaldutako deialdiaren harira atxilotu dituzte.
Arpilaketak egiteko deiak zabaltzea leporatu diete gazte horiei, armak eta molotov gisako koktelak erabilita protesta egitera deitu ondoren. Hori guztia, poliziak "gainezka egitea" lortzeko. Bilbon, poliziak 20 urteko gazte bat atxilotu du mugimenduari lotutako sare sozialetako kontu baten administratzaile gisa identifikatu duelako.
Testuinguru horretan, segurtasun indarrek, baita polizia autonomikoek eta lokalek ere, sare sozialen monitorizazioa ugaritu dute, eta neurri bereziak prestatu dituzte. Gainera, denda askok erakusleihoak babestu dituzte Madril, Bilbo, Valentzia edo Bartzelona bezalako hirietan, egurrezko taulekin. Kataluniako hiriburuan espero dira istilu gehien, joan den larunbatean gertatu zen bezala.
Espainiako 'Blocus' mugimenduaren burua Picanyan (Valentzia) atxilotu zuten ostiralean, Halloween eguna baino 24 ordu lehenago. Izan ere, 20 urteko gazte horri indarkeriazko mugimenduaren "sortzaile eta bultzatzaile nagusia" izatea leporatu dio Guardia Zibilaren Informazio Buruzagitzak.
Ikerketa, sare sozialetan zabaldutako bideo baten ondorioz hasi zen. Bertan, kaputxadun pertsona batek beste gazte batzuei sabotajeak egitera deitzen zien, aurretik Frantzian gertatu zenaren modura, "protesta baketsuekin ez baitzieten kasurik ere egiten".
"Ez dugu etxebizitza duin bat lortzeko aukerarik, osasun zerbitzu onik ere ez dugu, ikastetxeak gero eta izorratuagoak daude. Eta haiek barre egiten dute gure aurpegian, gero gure diruarekin nahi dutena egiteko", zioen kaputxadun horrek, mugimendu horrek alderdi politiko bakar bat ere ez duela gogoko azpimarratuta.
Telegramen duen kanalaz gain, 'Blocus' mugimenduak TikTok bidez zabaltzen ditu bideoak eta kartelak, Adimen Artifiziala baliatuta eginak, eta QR kodeekin. Interesatuak WhatsApp eta Telegram taldeetara bidaltzen dituzte, eta, ondoren, kanal pribatuetara.