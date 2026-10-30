Patinete elektrikoak EAEko garraio publikoan sartu ahal izango dira
Euskadiko Garraio Agintaritzak altxatu egin du orain arteko debekua eta, bestalde, garraio publikoko egungo hobariei eustearen alde egin du.
Trenean, tranbian eta autobusean patinete elektrikoak eramateko debekua bertan behera geratuko da, Euskadiko Garraio Agintaritzak murrizketen amaiera onartu baitu, betiere indarrean dauden arauak betetzen badituzte.
Ibilgailu horiekin garraio publikoan sartu ahal izateko, baldintza batzuk bete beharko dituzte: Ibilgailu Pertsonal Arinen Erregistroan inskribatuta egotea, identifikazio-etiketa eramatea eta dagokion ezaugarrien ziurtagiria izatea, bai eta indarrean dagoen erantzukizun zibileko aseguru bat ere. Baldintza horiek betetzen ez dituztenek debekatuta jarraituko dute, espazio publikoan zirkulatzea debekatuta dagoen bezalaxe.
Patineteen erabilerari buruzko aldaketak egin dituzte Ibilgailuen Erregelamendu Orokorrean, eta urtarrilaren 22an sartuko dira horiek indarrean. Testuinguru horretan hartu du erabakia Euskadiko Garraio Agintaritzaren osoko bilkurak, zeinak autonomia-erkidegoko garraio publikoko administrazio eta operadore nagusiak koordinatzen baitituen.
Garraio publikoan beherapenek jarraitzen dute
2022tik aplikatzen ari diren deskontuak 2027an mantentzearen aldeko apustua egin du garraio agintaritzak, betiere egungo deskontu-egiturari jarraipena ematen bazaio: % 50 gazteentzat, doakoa 16 urtetik beherakoentzat (Espainiako Gobernuak ordaintzen duena) eta % 40 herritar guztientzat. Horren finantzaketa erakudeen artean banatzen dute: Gobernu zentrala ( % 20), Eusko Jaurlaritza ( % 10) eta operadore bakoitza ( % 10).
Estatuko laguntzak bertan behera utziz gero, Bat, Barik eta Mugi txartelak erabiltzen dituzten herritarrentzako deskontuak % 20ra jaitsiko dira , eta doakotasuna 12 urtera arte mugatuko da.