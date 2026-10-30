Albiste izango dira: tren istripua Toledon, greba Osakidetzan eta Vicinayko langileen prentsaurrekoa aldi baterako lan-erregulazioari buruz
Gaurko albiste nagusien laburpena.
Hauek dira ostiral honetan, 2026ko urriaren 30ean, albiste izango diren gai nagusiak:
- Tren-tragedia Toledon: Erreskate eta bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute Urdan. Bitartean, bost pertsona identifikatu dituzte. Oscar Puente hedabideen aurrean agertuko da gaur egoeraren berri emateko.
- Greba Osakidetzan: SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek greba deitu dute Osakidetzan. Sindikatuen arabera, ez da aurrerapauso nahikorik izan lan-baldintzen akordio berria negoziatzeko. Osakidetzaren zuzendaritzari proposamen zehatzak egiteko eskatu diote, tartean soldata-proposamen bat aurkezteko, eta gatazka konpontzeko benetako borondatea erakusteko.
- Vicinayko langileen prentsaurrekoa aldi baterako lan-erregulazioari buruz: Vicinayko langileek gaur goizean jakinaraziko dute zer jarrera duten enpresak aurkeztutako aldi baterako lan-erregulazio orokorraren aurrean.