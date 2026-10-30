Titular nagusiak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: tren istripua Toledon, greba Osakidetzan eta Vicinayko langileen prentsaurrekoa aldi baterako lan-erregulazioari buruz

Gaurko albiste nagusien laburpena.

URDA (TOLEDO), 29/10/2026.- Personas que investigan el suceso junto a camiones del ejército y grúas pesadas trabajan este jueves en los convoyes de los trenes de Renfe e Iryo que colisionaron ayer en Urda (Toledo). EFE/ J.J.Guillen

EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira ostiral honetan, 2026ko urriaren 30ean, albiste izango diren gai nagusiak:

- Tren-tragedia Toledon: Erreskate eta bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute Urdan. Bitartean, bost pertsona identifikatu dituzte. Oscar Puente hedabideen aurrean agertuko da gaur egoeraren berri emateko.

- Greba Osakidetzan: SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek greba deitu dute Osakidetzan. Sindikatuen arabera, ez da aurrerapauso nahikorik izan lan-baldintzen akordio berria negoziatzeko. Osakidetzaren zuzendaritzari proposamen zehatzak egiteko eskatu diote, tartean soldata-proposamen bat aurkezteko, eta gatazka konpontzeko benetako borondatea erakusteko.

Vicinayko langileen prentsaurrekoa aldi baterako lan-erregulazioari buruz: Vicinayko langileek gaur goizean jakinaraziko dute zer jarrera duten enpresak aurkeztutako aldi baterako lan-erregulazio orokorraren aurrean.

Trenen Istripuak Espainia Osakidetza EEE Enplegu Erregulazioko Espedienteak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X