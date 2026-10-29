Bilbo eta Leioa lotuko dituen Itsasadarraren Bulebarra azaroan irekiko da
Leioan 500 metroko tarte bat dago egiteke, azpiegiturak lotura izan dezan Getxoko ibilbidearekin.
Azaroaren amaieran oinezkoentzako eta bizikletentzako azpiegitura jarriko da martxan Elorrieta (Bilbo) eta Lamiako (Leioa) artean, Erandio zeharkatuz.
2022an iragarritako azpiegutura horrek Ezkerraldearekin lotura izango du "All Iron" zubiaren bidez, eta Getxoko ibilbidearekin lotzea aurreikusita dago. Horretarako, kilometro erdiko tarte bat baino ez da falta, Leioako Udalari dagokiona.
Bost kilometroko ekipamendua Bizkaiko Foru Aldundiak sustatu du, Bilboko, Erandioko eta Leioako udalekin lankidetzan, eta 40,57 milioi euroko inbertsioa egin du, Altzaga-Lamiako eta Lutxana-Altzaga tarteetan.
Lehenengo zatia (Lamiako-Altzaga) 2024an ireki zen, eta bigarren fase honekin foru aldundiak bukatutzat eman du berari dagokion zatia. Leixuri Arrizabalaga bozeramaileak azaldu duenez, bost kilometro berreskuratu dituzte oinez ibiltzeko eta bizikletaz mugitzeko, aldi berean ibilgailuen zirkulazioa mantenduz.