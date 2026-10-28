Bizkaiko ahaldungai nagusi izateari uko egin dio Elixabete Etxanobek, eta bidea libre utzi dio Ibone Bengoetxeari
Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak uko egin dio asteazken honetan EAJren barne prozesuaren bigarren itzulian foru erakundearen buru izateko hautagai izateari, eta bidea libre utzi dio Ibone Bengoetxea BBBk proposatutako hautagaiari.
Asteazken hau zen berme eta kontrol batzordeari udal batzarretako bozketen bigarren fasera igarotzeko erabakia jakinarazteko azken eguna.
"Berme eta Kontrol Batzorde Nazionaletik jaso dut oinarriek prozesuaren bigarren fasera aurkezteko egindako proposamena, eta hari helarazi diot ez onartzeko erabakia. Hausnartutako erabakia da, eta aste hauetan izan dudan uste sendo bati erantzuten dio: kide naizen alderdiarekiko, bere barne prozedurekiko eta ohore handiz bete behar dudan erantzukizun instituzionalarekiko errespetua", ziurtatu du ohar batean.
Esan duenez, Bizkai Buru Batzarrak beste hautagaitza bat proposatzea erabaki zuenetik, ez zela EAJren Bizkaiko ahaldun nagusigaia izango onartu zuen. "Erabaki hori lehen egunetik errespetatu dut, nire alderdiko organoen erabakiak beti errespetatu ditudan bezala, baita partekatu ez ditudanean ere", azpimarratu du.
Era berean, foru erakundearen "egonkortasuna" eta "EAJren batasuna eta indarra" babestu nahi dituela adierazi du, "are gehiago Euskadik jokoan asko duen hauteskunde-lerroaren atarian", hauteskunde orokorrei erreferentzia eginez.
"Ez dut nahi etorkizunari buruzko erabaki bat orainerako zailtasun bihurtzea. Ezta gure alderdiaren baitan egon daitezkeen ezberdintasunek Bizkaiko herritarrekin dugun erantzukizunari eragiten diotenik ere", azpimarratu du.