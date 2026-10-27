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Deustu, istiluen biharamunean: 55.000 euroko kalteak zenbatu dituzte

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Coche calcinado en Deusto EUROPA PRESS 27/10/2026
18:00 - 20:00

EITB

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Kalean, erretako autoak; auzotarren artean, kezka eta ezinegona. Horrela bizi izan du Deustuk indarkeria handiko gau baten biharamuna. "Beldur izan gara", aitortu dute hainbat bizilagunek. Hiri-altzarietan, 55.000 euroko kalteak izan dira.

Bilbo Ertzaintza Politika

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