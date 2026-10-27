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Insaustik ziurtatu du indarkeria ez dela itzuliko Donostiako kaleetara, Blocusen deialdien aurrean
Jon Insausti Donostiako alkateak Blocus izenpean Gipuzkoako hiriburuan egin nahi duten protesten deialdia izan du hizpide. Esan duenez, donostiarrek ez dute onartuko eskuin muturraren zein ezker muturraren indarkeriarik.
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