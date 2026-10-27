Istiluak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Insaustik ziurtatu du indarkeria ez dela itzuliko Donostiako kaleetara, Blocusen deialdien aurrean

Iragarkia
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, informa este lunes en San Sebastián de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Jon Insausti Donostiako alkateak Blocus izenpean Gipuzkoako hiriburuan egin nahi duten protesten deialdia izan du hizpide. Esan duenez, donostiarrek ez dute onartuko eskuin muturraren zein ezker muturraren indarkeriarik.

Manifestazioak Donostia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X