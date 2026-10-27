Albiste izango dira: Bilboko istiluen biharamuna, Israelgo hauteskundeak eta BIMEren hasiera
Hedabideetako gaurko lerroburu nagusiak, hitz bitan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 27an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Istiluak Bilbon: 19 pertsona atxilotu dituzte, horien artean 7 adingabe, Bilbon Vito Quilesen aurkako martxen ostean izandako istiluengatik. Ultraeskuindarrak astelehenerko Deustuko Unibertsitatean deitutako ekitaldia bertan behera utzi zuten, baina 19:00ak inguruan, eta manifestazio jendetsu eta baketsuen ondoren, kaputxadunek edukiontziak eta ibilgailuak erre eta arpilatzeak ere egin dituzte.
-Hauteskundeak Israelen: 7,3 milioi israeldar baino gehiago daude bozkatzera deituta, Gazaren aurkako erasoaldiak markatutako hauteskundeetan. Inkesten arabera, oposizioa Benjamin Netanyahuren blokearen aurretik dago, baina gobernatzeko gehiengo nahikorik gabe.
-BIMEren hasiera: gaur, asteartea, hasiko da BIME musika topaketaren hamalaugarren edizioa. 70 kontzertu baino gehiago izango dira, baita Alaska, Luz Casal eta Pedro Capo artistek, besteak beste, eta musikaren industriako ordezkariek parte hartuko duten topaketa profesionalak ere.