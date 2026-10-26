Manifestazioa
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Ikasleek protesta egin dute Bilbon, Vito Quilesen bisita gaitzesteko

Iragarkia
Manifestantes durante las movilizaciones por la presencia de Vito Quiles, en Plaza Elíptica, a 26 de octubre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El sindicato estudiantil Ikasle Sindikatua y diversos colectivos sociales y sindicales han convocado un paro estudiantil y movilizaciones en Vizcaya en respuesta a la visita del agitador ultraderechista Vito Quiles. David de Haro / Europa Press 26/10/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ikasle Antolakunde Sozialistak deitu du protesta. Manifestariek adierazi dutenez, "ikasleen artean dena ez da despolitizazioa", eta "faxismoaren aurka dena emateko prest dagoen belaunaldi bat" dagoela defendatu dute.

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