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Ikasleek protesta egin dute Bilbon, Vito Quilesen bisita gaitzesteko
Ikasle Antolakunde Sozialistak deitu du protesta. Manifestariek adierazi dutenez, "ikasleen artean dena ez da despolitizazioa", eta "faxismoaren aurka dena emateko prest dagoen belaunaldi bat" dagoela defendatu dute.
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