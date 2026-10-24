Gernikako Estatutua
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Andueza: "Autogobernu gehiago nahi dugu, bai, jendearen bizitza hobetzeko"

Iragarkia
VITORIA, 24/10/2026.- El secretario general del partido socialista de Euskadi, Eneko Andueza interviene en un acto en Vitoria. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
18:00 - 20:00

EITB

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Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak esan duenez, "autogobernu gehiago nahi dugu, bai, jendearen bizitza hobetzeko eta desberdintasunei aurre egiteko". PSE-EEk Gernikako Estatutuaren 47. urteurrena ospatu du bihar, Gasteizen.

PSE EE Eneko Andueza EAEko Autonomia Estatutua Politika

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