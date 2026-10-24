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Andueza: "Autogobernu gehiago nahi dugu, bai, jendearen bizitza hobetzeko"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak esan duenez, "autogobernu gehiago nahi dugu, bai, jendearen bizitza hobetzeko eta desberdintasunei aurre egiteko". PSE-EEk Gernikako Estatutuaren 47. urteurrena ospatu du bihar, Gasteizen.
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