Etxebizitzaren arazoa berriro ere eztabaidaren muina, Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan
Jaurlaritzak txalotu egin du EAJk eta PSE-EEk adostutako akordio fiskala, alokairurako pizgarriak eta jabe handientzako zergak aurreikusten dituena. Oposizioak, berriz, "ekintzarik eza" egotzi dio Gasteizko exekutiboari.
Etxebizitzaren auzia izan dute hizpide talde politiko guztiek ostiral honetan Eusko Legebiltzarrean izandako kontrol saioan. Jaurlaritzak ontzat jo du EAJk eta PSE-EEk etxebizitza arloan adostutako itun fiskala, eta oposizioko taldeek, EH Bilduk, besteak beste, berriz, "ekintzarik eza" egotzi diote Exekutiboari.
Osoko bilkuran egindako hitzaldian, Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramaileak Eusko Jaurlaritza kritikatu du, azken hamar urteetan ez delako Etxebizitza Arloko Lurralde Planik egin.
"Hori egia enpiriko ukaezina da, eta, nire ustez, politika heldu, arduratsu eta zintzoak gobernuaren ekintzaren erantzukizunak bere gain hartzea eskatzen du, kasu honetan, azken hamar urteetan gobernuak izan duen gelditasunaren erantzukizuna", gaineratu du. Horren arabera, etxebizitzak eraikitzeko "inbutua" ez dute udalek eragiten, Eusko Jaurlaritzak baizik.
Bestalde, Pradalesek bere gobernuaren eta etxebizitzaren arloko alderdien kudeaketa defendatu du. "Azken adibidea atzokoa da, EAJren eta PSEren arteko akordio fiskala etxebizitza politikari bultzada berri bat emateko", esan du, jeltzaleek eta sozialistek alokairua merkatzeko eta etxebizitza hutsak merkaturatzeko egindako zerga akordioari erreferentzia eginez.
Horren ildotik, Pradalesek "pankartatik eta esloganetik" ateratzeko deia egin dio EH Bilduri, EAJk eta PSE-EEk alokairuak merkatzeko eta etxebizitza hutsak merkatura ateratzea sustatzeko lortutako akordioaren "alde edo aurka" dagoen esateko.
Akordio fiskalaren balorazio "oso positiboa"
Bestalde, Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak itun fiskala kritikatu du, bere ustez, etxebizitzak alokatzetik bizi direnei mesede egiten dielako.
Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak EAJk eta PSE-EEk ostegun honetan lortutako akordioa goraipatu du horri erantzunez. Horren esanetan, neurri horiek onura fiskalak ematen dizkiete jabetzak alokairuan jartzen dituztenei, erreferentziazko indizeek ezarritako prezioen barruan. Gainera, gazteei Ondare Eskualdaketen gaineko Zerga (ITP) murrizten diete, eta errekargu gehiago jartzen dizkiete etxebizitzak pilatzen dituztenei edo pisu turistiko gisa ustiatzen dituztenei.
Zertan datza EAJk eta PSEk adostutako itun fiskala?
EAJk eta PSE-EEk, hiru foru aldundietako gobernu bazkideek, akordioa lortu dute etxebizitzaren arloko hainbat neurri fiskal ezartzeko, etxebizitza euskal gizartearen kezka nagusietako bat bihurtu den honetan eta arrazoi horrengatik deitutako greba orokorra gertu dagoenean.
Akordioak alokairurako pizgarriak eta jabe handientzako zergak konbinatzen ditu. Besteak beste, hirugarren etxebizitza erosi ondoren gazteei edo gazteei alokatzen dieten jabeei zergak murriztea eta handitzea aurreikusten du akordioak.
Donostiako Benta Berri operazioa
Eusko Legebiltzarrean egindako hitzaldian, Donostiako Benta Berri operazioaz ere aritu da Itxaso. Operazio horretan, Eusko Jaurlaritzak bere garaian alokairu babestukoak izan ziren 510 etxebizitza erosi dizkio inbertsio-funts bati, horietan jarraitzeko aukera bermatzeko bertan bizi diren familiei.
Eusko Jaurlaritzaren negoziazioan erakutsitako pazientzia eta konfiantza eskertu dizkie bizilagunei, "batzuek beste bide bat hartzera gonbidatu bazituzten ere".
Ohartarazi duenez, Eusko Jaurlaritzak ezin du etxebizitza edozein preziotan erosi; beraz, "ezin da gatazka bakoitza berehala erosteko eskakizun bihurtu", eta, batzuetan, horrek "kalte egin diezaioke defendatu nahi denari".