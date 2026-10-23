Zerga-politika eta etxebizitza
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Itxasok "oso positibotzat" jo du etxebizitzaren erabilera soziala sustatzeko EAJk eta PSE-EEk lotutako akordio fiskala

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza sailburuak akordioa goraipatu du, eta foru-aldundiek hori lortzeko izan duten papera aitortu du. Akordioak aurreikusten duenez, zergak jaitsiko zaizkie gazteei etxe bat alokatzen dieten jabeei edo etxea erosten duten gazteei, eta igo egingo zaizkie hirugarren etxebizitzatik aurrera erosten dutenei.

Etxebizitza Eusko Legebiltzarra Denis Itxaso Politika

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