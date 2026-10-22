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Ayusok, PSOEri eta Mas Madridi: "Milei ez da herriko taberna edo okupa etxe batetik atera, zuen bazkideak bezala"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Greban dauden hezkuntza publikoko irakasleekin bildu beharrean, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentea "lunatikoekin" egon izana kritikatu dute PSOEk eta Mas Madridek, Argentinako presidenteari aipamena eginda. "Ordainpeko maitasunaren alderdia" den PSOEren "irakaspenak" ez ditu onartu Ayusok. 

Madril Argentina Psoe Politika

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