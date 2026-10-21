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Tentsioa eta karga polizialak izan dira Abascalek A Coruñan egin duen ekitaldian
Mila pertsona baino gehiago bildu dira gaur, asteazkenarekin, Santiago Abascal Voxen presidenteak A Coruñan egindako ekitaldiaren aurkako protestan.
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