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Tentsioa eta karga polizialak izan dira Abascalek A Coruñan egin duen ekitaldian

Iragarkia
A CORUÑA, 21/10/2026.- Cargas policiales contra los asistentes a una concentración denominada antifascista con más de un millar de personas en la Plaza de María Pita de A Coruña, convocada en protesta por la presencia este miércoles en esa ciudad del presidente de Vox, Santiago Abascal. EFE/ Cabalar
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mila pertsona baino gehiago bildu dira gaur, asteazkenarekin, Santiago Abascal Voxen presidenteak A Coruñan egindako ekitaldiaren aurkako protestan.

Santiago Abascal Politika VOX Galizia

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