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Tensión y cargas policiales en un acto de Abascal en A Coruña

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A CORUÑA, 21/10/2026.- Cargas policiales contra los asistentes a una concentración denominada antifascista con más de un millar de personas en la Plaza de María Pita de A Coruña, convocada en protesta por la presencia este miércoles en esa ciudad del presidente de Vox, Santiago Abascal. EFE/ Cabalar
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tentsioa eta karga polizialak izan dira Abascalek A Coruñan egin duen ekitaldian

Agencias | EITB

Última actualización

Más de un millar de personas se han concentrado este miércoles para protestar frente a un acto del presidente de Vox, Santiago Abascal, en A Coruña en el que se han vivido momentos de tensión y cargas de la Policía Nacional contra algunos de los manifestantes.

Santiago Abascal Política VOX Galicia

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