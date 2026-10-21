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Tensión y cargas policiales en un acto de Abascal en A Coruña
Más de un millar de personas se han concentrado este miércoles para protestar frente a un acto del presidente de Vox, Santiago Abascal, en A Coruña en el que se han vivido momentos de tensión y cargas de la Policía Nacional contra algunos de los manifestantes.
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