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Gernikako Estatutua adostasunerako formula dela eta "euskalduna izatea espainiarra izateko modu arrakastatsua" dela esan du De Andresek
Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak Gernikako Estatutua aldarrikatu du gaur, "euskal herritarren eta Euskadiren eta Espainia osoaren arteko adostasunerako eta elkarbizitzarako formula" dela esanez. Alderdi Popularrak Autonomia Estatutuaren urteurrena dela-eta Gernikako Arbolaren ondoan urtero egiten duen ekitaldian egin ditu adierazpen horiek De Andresek.
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