Gernikako Estatutua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gernikako Estatutua adostasunerako formula dela eta "euskalduna izatea espainiarra izateko modu arrakastatsua" dela esan du De Andresek

Iragarkia
El presidente del partido en el País Vasco, Javier de Andrés, durante su intervención este sábado ante el árbol de Gernika, donde el PP conmemora en la Casa de Juntas de Gernika el aniversario del Estatuto vasco, que cumple 47 años. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak Gernikako Estatutua aldarrikatu du gaur, "euskal herritarren eta Euskadiren eta Espainia osoaren arteko adostasunerako eta elkarbizitzarako formula" dela esanez. Alderdi Popularrak Autonomia Estatutuaren urteurrena dela-eta Gernikako Arbolaren ondoan urtero egiten duen ekitaldian egin ditu adierazpen horiek De Andresek.

Euskadiko Alderdi Popularra EAEko Autonomia Estatutua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X