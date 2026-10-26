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Elkarrekin Podemosek EAJri eta PSEri ohartarazi die ez duela "zerga pribilegiorik" onartuko
Zerga erreformaren harira, EAJk eta PSEk beste alderdi batekin akordioa erdietsi beharko lukete Gipuzkoan eta Araban proposatutako erreforma aurrera ateratzeko, eta, oraingoz, Elkarrekin Podemosi ez zaizkio iragarritako neurriak gustatu. Euskadi Irratiko Faktoria saioan Podemosen Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaile Miren Echevestek esan du egindako proposamenak "elektoralistak" direla, eta eurekin negoziatu nahiko balute, negoziazioak "hutsetik" hasiko beharko lituzketela.
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