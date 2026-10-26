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Urriko Azken Asteleheneko azoka Gernikan, 251 posturekin

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Urriko azken astelehena izaki, Gernikako kaleak azoka handi bihurtu dira, barazki, fruta eta artisau produkturik onenekin. Aurten, 251 salmenta postu jarri dituzte eta denetariko produktuak erosi ahal izango dira: elikagaiak, artisautza, nekazaritza makineria, etab. 

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