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Urriko Azken Asteleheneko azoka Gernikan, 251 posturekin
Urriko azken astelehena izaki, Gernikako kaleak azoka handi bihurtu dira, barazki, fruta eta artisau produkturik onenekin. Aurten, 251 salmenta postu jarri dituzte eta denetariko produktuak erosi ahal izango dira: elikagaiak, artisautza, nekazaritza makineria, etab.
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