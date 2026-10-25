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Alex Txikonek duela bi urte Azpeitian zabaldutako Mendietxe Museoa handitzen doa, bi gune berrirekin

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskal alpinistak Azpeitian duen proiektuak beste urrats bat eman du, proiekzioak eta nazioarteko espedizioetako pieza paregabeak biltzen dituzten bi areto berri gehitu baititu. Hogei gradu zero azpitik dituen areto batera sar daiteke, jendeak mendiko baldintzak senti ditzan.

Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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